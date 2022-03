Cinéma : Première photo de Cillian Murphy en «Oppenheimer»

Le tournage du nouveau film de Christopher Nolan «Oppenheimer» a commencé. Une première image du biopic «Oppenheimer» a été dévoilée.

C’est un des films les plus attendus sur la planète Hollywood: avec «Oppenheimer», Christopher Nolan s’attaque à un biopic consacré à J. Robert Oppenheimer, considéré comme le père de la bombe atomique. C’est Cillian Murphy, star de «Peaky Blinders», qui avait déjà bossé avec Christopher Nolan sur «Dunkerque» et la trilogie «The Dark Knight», qui incarnera le physicien.

Pour marquer le coup du début du tournage, Universal a dévoilé une première photo du comédien de 45 ans dans «Oppenheimer»: clope au bec, chapeau vissé sur la tête, en noir et blanc. Selon Screenrant, au moins une partie du long métrage sera tournée en noir et blanc et en IMAX, ce qui sera une première dans l’histoire du cinéma. La sortie du film, doté d’un budget de 100 millions de dollars, est prévue en juillet 2023.