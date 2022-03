Première victoire de la Russie à l'Eurovision

Grâce à Dima Bilan, la Russie a remporté le 53e concours Eurovision de la chanson samedi soir à Belgrade, devant l'Ukraine et la Grèce. Devant les jupettes et les paillettes.

C'est une première victoire dans ce concours pour la Russie, qui a bénéficié du vote de plusieurs pays de l'ex-Union sovietique et qui figurait parmi les favoris du concours de samedi soir. La Russie a remporté 272 points et devance l'Ukraine avec 230 et la Grèce avec 218 points.