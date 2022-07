Prince héritier saoudien : Première visite en Europe de MBS depuis l’affaire Khashoggi

Mohammed ben Salmane se rendra mardi en Grèce, puis en France, «pour évoquer les relations bilatérales et les moyens de les renforcer».

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane rencontrera, lors de sa première visite en Europe depuis l'affaire Khashoggi, «les dirigeants de la Grèce et de la France pour évoquer les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans différents domaines», a indiqué l’agence SPA en citant un communiqué de la cour royale. Cette visite intervient moins de deux semaines après celle du président américain, Joe Biden, dans le royaume, qui a consacré le retour du prince héritier sur la scène internationale, dans un contexte de guerre en Ukraine et flambée des prix de l’énergie.