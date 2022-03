Diplomatie : Première visite en Europe du président chinois

À l'occasion du G7, Xi Jinping débute son voyage par les Pays-Bas. Il se rendra ensuite en France, en Allemagne, puis en Belgique, au moment où l'Europe traverse sa pire crise diplomatique.

Le Président Xi Jinping (à gauche) à côté du roi Willem-Alexander, durant le toast offert en son honneur. AFP

Le président chinois, au pouvoir depuis un peu plus d'un an, est arrivé aux Pays-Bas, pour une visite officielle au cours de laquelle il a rencontré le roi Willem-Alexander et son épouse Maxima, ainsi que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. M. Xi sera accompagné de son épouse, la populaire chanteuse et général de l'armée chinoise Peng Liyuan, et de quelques 200 hommes d'affaires, qui doivent notamment participer à un forum économique sino-néerlandais et signer par la suite plusieurs accords commerciaux en France.

Ce forum aura lieu à la veille d'une réunion du G7, les sept pays les plus industrialisés - Royaume-Uni, France, Canada, Allemagne, Italie, Japon et États-Unis - sur les sanctions à prendre contre la Russie, critiquée par l'Occident sur la Crimée. Pékin, qui affiche une indulgente neutralité à l'égard de Moscou, s'est abstenu samedi dernier lors du vote au Conseil de sécurité de l'ONU condamnant le référendum en Crimée, approuvé par tous les autres membres mais bloqué par un véto russe. Une position que le président Xi Jinping devra défendre devant Barack Obama, qu'il devrait rencontrer à La Haye en marge du sommet sur la sécurité nucléaire. Organisé lundi et mardi à l'initiative de Barack Obama, ce Sommet sur la sécurité nucléaire (NSS) réunira plus de 50 dirigeants du monde entier, qui discuteront des moyens d'éviter des attaques nucléaires terroristes. La sécurité nucléaire est au centre de l'héritage politique que Barack Obama souhaite laisser: il avait assuré en 2009 que le terrorisme nucléaire était «la menace la plus immédiate et la plus extrême pour la sécurité mondiale».

Une visite en France et en Allemagne

Xi Jinping devrait également aborder la crise en Ukraine lors de ses échanges prévus notamment avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président Français François Hollande, qu'il rencontrera pendant sa tournée européenne. L'Ukraine est un sujet sensible pour la Chine, mise en porte-à-faux: Pékin est en effet partagé entre sa défense traditionnelle de l'intégrité territoriale et sa solidarité avec Moscou, perçu comme un allié contre Washington. De nombreuses tensions, notamment sur des accusations de cyber-espionnage, opposent les États-Unis et la Chine. Mais selon certains experts, Pékin ne devrait néanmoins pas faire de grandes déclarations sur l'Ukraine.

Xi Jinping est attendu en France mardi soir pour une visite d'État dans le cadre du 50e anniversaire de la reconnaissance de la Chine populaire par le général de Gaulle. Il gagnera ensuite vendredi Berlin puis Bruxelles, le dimanche suivant pour une visite de deux jours. Le 1er avril, il enchaînera sur une première : la visite d'un président chinois aux institutions européennes de Bruxelles, cœur de l'Union européenne, premier partenaire commercial de la Chine. Pékin a justement annoncé vendredi vouloir clore une enquête antidumping contre les exportateurs européens de vin, après qu'un accord a été trouvé entre des organisations professionnelles viticoles de Chine et de l'Union européenne.