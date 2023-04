Cinéma: Premières critiques positives pour «Super Mario Bros»

«Ce film est une pépite! C’est coloré, dynamique, avec une bonne dose d’humour, une BO au top, et bourré de références. Un vrai bonheur! Même si on est plein d’attentes, le film arrive à nous surprendre». «Il plaira aussi bien aux fans de la première heure qu’aux néophytes de la franchise. L’univers est extrêmement bien exploité, c’est frais, c’est coloré et surtout bourré de références». «Les mondes de Mario prennent vie grâce à une animation de premier ordre et à une mise en scène énergique qui ravira les enfants et les fans», peut-on lire sur Twitter.