Netflix : Premières images d’Ana de Armas en Marilyn Monroe

Netflix a partagé une bande-annonce de «Blonde», le film dans lequel la Cubano-Espagnole incarne la célèbre actrice.

Le long métrage réalisé par Andrew Dominik «réinterprétera avec audace la vie de l’une des icônes les plus durables de Hollywood. De son enfance instable en tant que Norma Jeane en passant par son ascension vers la gloire et ses histoires romantiques, «Blonde» brouille les lignes entre les faits et la fiction pour explorer la séparation grandissante entre son moi public et son moi privé», écrit Netflix dans un communiqué.