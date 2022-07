HBO a dévoilé une bande-annonce de la série cocréée par The Weeknd et Sam Levinson, avec la fille de Johnny Depp dans le rôle principal.

Série : Premières images de «The Idol», avec Lily-Rose Depp et The Weeknd

Lily-Rose Depp et The Weeknd dans «The Idol». DR

Il y a un an, HBO annonçait le développement d’une série intitulée «The Idol», écrite et produite par The Weeknd. Le 17 juillet 2022, la chaîne payante américaine a dévoilé les premières images de cette fiction que le chanteur a imaginée avec Sam Levinson, à l’origine notamment de «Euphoria», et dans laquelle il joue en compagnie de Lily-Rose Depp.

Dans la bande-annonce, partagée sur YouTube, les futurs téléspectateurs sont avertis: «The Idol» a été écrite par «les esprits malades et tordus» de The Weeknd – dont le vrai nom est Abel Tesfaye – et de Sam Levinson. Et d’après ce que l’on peut voir dans le teaser, la série ne sera pas destinée à tous les publics, tant sexe et drogues y semblent omniprésents.