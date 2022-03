Premières images des octuplés

L'Amérique a découvert les six petits garçons et les deux fillettes qui font polémique depuis leur naissance le 26 janvier dernier.

Pour Angela Suleman, sa mère, sa fille «n'a vraiment, vraiment aucune idée de ce qu'elle fait à ses enfants et de ce qu'elle me fait». «Je ne sais pas comment elle va s'en sortir» a-t-elle confié à la radio.

Elle a dit avoir été «très en colère» en apprenant que sa fille voulait se faire implanter de nouveaux embryons. «Je suis vraiment fatiguée de m'occuper des six enfants, et il faut qu'elle pense à la façon dont elle va soutenir (financièrement) tous ces enfants» a déclaré cette institutrice à la retraite. «Nadya a promis de m'aider à payer les factures, mais elle ne l'a jamais fait. J'ai perdu une maison à cause de cela et maintenant je peine à m'occuper de ses six enfants. Nous avons dû installer des lits superposés, nourrir (les enfants) par services et il y a des vêtements d'enfants qui s'empilent dans toute la maison».