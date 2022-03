Premières soirées à découvrir au Last Supper

Ouvert depuis le 3 juin au beau milieu du quartier d'affaires du Kirchberg, The Last Supper se décline tout simplement autour des peintres de la Renaissance, et notamment de «La Cène», de Léonard De Vinci («The Last Supper» en anglais dans le texte).

Outre ce côté artistique, The Last Supper c'est aussi des horaires d'ouverture inédits pour le quartier, de 7 h jusqu'à tard le soir.