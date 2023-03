Télévision française: «Premiers Baisers» et le «Club Dorothée» sont en deuil

Chaque épisode réunissait quelque 8 millions de téléspectateurs dès que les premières notes du fameux générique résonnaient sur TF1: la première série AB a été un véritable carton. Sa principale voix s’est éteinte, a annoncé mardi soir le célèbre producteur Jean-Luc Azoulay. «Emmanuelle nous a quittés. Immense tristesse. Elle restera pour toujours dans notre cœur», a-t-il écrit sur Facebook. Elle avait 59 ans. «Elle avait une santé fragile depuis un certain temps. C'était une vraie artiste, une fille formidable», a déclaré le producteur à l'AFP.

Emmanuelle Mottaz est intimement liée au «Club Dorothée» et à ses sitcoms. C’est notamment la «voix» de l’ordinateur dans la chanson «Allô allô Monsieur l'ordinateur» de Dorothée. Elle a ensuite été scénariste récurrente pour «Hélène et les Garçons», «Les Filles d'à côté» ou encore «Les Vacances de l'amour», avant de tourner la page pour se consacrer à la photographie et au cinéma.