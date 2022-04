Julien Doré parle à «L'essentiel»: «Prendre du plaisir, c'est tout ce qui m'intéresse»

Le chanteur français adore se renouveler sur scène.

L’essentiel: Vous avez bouclé trois soirs complets à l’Accor Arena, à Paris. Comment vous sentez-vous?

Julien Doré: C’était une étape assez incroyable pour toute l’équipe, de voir cet attachement du public depuis le début de la tournée fin février jusqu’à ces trois dates. C’est une folie douce, bienveillante et généreuse qui fait extrêmement de bien au public et à nous, qui attendions cela depuis deux ans. C’est incroyable ce qui se passe sur cette énorme tournée. On savoure ces instants qui sont devenus très précieux.

Après les nombreux reports, cette tournée post-Covid a-t-elle une saveur particulière?

Oui, car on a désormais conscience que tout ceci peut s’arrêter à tout moment, que tout ceci peut nous être interdit. Le public et nous-mêmes avons une vision commune, qui est de savourer un maximum et de s’échapper ensemble, le plus loin possible, de ce monde qui tourne de moins en moins rond.

50 Zéniths et grandes salles sont au menu. «Aimée Tour» est-elle votre tournée la plus ambitieuse?

Oui, la plus ambitieuse et déjà la plus remplie. C’est une comparaison que j’évite de faire car ce qui m’intéresse est l’instant présent, mais dans ce contexte, c’est un truc de fou. Le bouche à oreille est extrêmement fort. J’essaye d’insuffler un peu de sourire, du solaire, dans cette époque.

Comment avez-vous traversé ces deux années spéciales?

J’ai écrit des chansons, j’ai sorti un album pendant cette période, là où tout le monde me disait que c’était une mauvaise idée. J’ai fait le choix de le sortir juste après le premier confinement en me disant que c’était peut-être le bon moment pour partager de nouvelles chansons avec des gens qui m’aiment bien et qui n’avaient pas la possibilité d’avoir accès à la musique, au ciné, etc…

C’était un pari audacieux mais honnête, car j’avais besoin de partager ces chansons. Le choix était bon, car on est aujourd’hui à plus de 350 000 albums vendus. Quand on me posait la question par rapport à cette période, je répondais que j’étais un immense chanceux, de pouvoir vivre de ma passion. Ma pensée allait à ceux que j’avais hâte de retrouver, les techniciens, intermittents du spectacle, musiciens, plus de soixante personnes qui, chaque soir, m’aident à faire vivre ce concert et qui n’ont pas eu d’activité professionnelle.

Après une pause de quinze jours, vous reprenez la tournée… au Luxembourg. Connaissez-vous un peu le pays?

Oui, et ce qui est d’autant plus touchant pour moi, c’est qu’au fil des années et des albums, je suis venu jouer de façon différente. J’ai joué avec ma tournée acoustique, seul sur scène, avec mon groupe à la Rockhal et aussi il y a quelques années avec des versions plus rock de mes premières chansons. Depuis presque 15 ans, mes venues ont toujours été différentes, et là ce sera encore autre chose. C’est une autre période de ma vie artistique, avec un spectacle audacieux et généreux.

Votre précédent concert ici il y a cinq ans avait marqué les esprits. Comment réussirez-vous à faire encore mieux cette fois-ci?

Souvent, on se met la pression sur des choses qui se répètent, alors qu’il suffit de les approcher en se disant qu’elles sont simplement différentes. Il n’y a pas de raison de s’envelopper d’une pression idiote. Je n’ai strictement aucune pression sur cette tournée-là. Je monte chaque soir sur scène pour kiffer de fou quelque chose qui m’était interdit il y a encore quelques mois. Je veux juste prendre du plaisir, c’est la seule chose qui m’intéresse, je n’ai aucune pression de conquérir telle ou telle chose.

J’ai la chance d’être porté par celles et ceux qui m’aiment ou me découvrent. Je ne me sens pas du tout dans une rage de convaincre. Je mets toute mon énergie dans ce que je peux faire de mieux, car j’y prends du plaisir. C’est la seule chose qui m’anime et c’est la différence avec les tournées précédentes.

Plusieurs reprises sont au programme, dont «Aline» de Christophe. Le chanteur nous a quittés. il y a deux ans, une influence particulière pour vous?

Oui, Christophe était mon ami, l’un des premiers artistes que j’ai eu la chance de rencontrer après la «Nouvelle Star» il y a quinze ans. Je suis passé d’un statut de fan absolu de son travail à celui d’ami, avec une écoute mutuelle mais surtout, de mon côté, une écoute permanente sur le moindre des mots ou des conseils qu’il pouvait me donner. Il y avait quelque chose de fraternel dans sa façon de me parler de ce métier, de notre passion, sans jamais employer le mot carrière, ni être affolé par le temps.

C’est quelqu’un qui m’a appris à ne pas avoir peur du silence entre les albums et entre les tournées, de prendre les chemins de traverse plutôt que les autoroutes, de ne pas avoir peur de changer d’entourage, d’ouvrir en permanence les fenêtres sur un nouveau projet. En résumé, d’être toujours dans la recherche et non dans une autosatisfaction de s’assoir sur des choses acquises dans un grand fauteuil confortable qui finirait par nous étouffer. Cette vision de l’artistique a bercé une façon pour moi d’appréhender chaque jour qui passe.

À la différence de Christophe, la mélancolie est rare chez vous. Même lorsque vous abordez des sujets graves, on sent une volonté d’équilibrer avec une forme de légèreté.

Ça dépend quelle période. Chez Christophe, il y a des chansons extrêmement solaires, des tubes joyeux et des parts assez sombres. Je suis bercé par cette mélancolie au quotidien, elle fait partie de ma sensibilité, mais elle est éclairée en permanence par la volonté de me moquer de moi-même, d’injecter de l’humour dans ma vie, avec les gens. Je veux baigner cette mélancolie de soleil sans cacher les deux. C’est important pour moi de proposer tout ce ressenti, car c’est le ressenti humain.

La tournée est un triomphe. Le seul bémol, est-ce le fait d’être loin des vôtres et de votre fils?