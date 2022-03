Prendre les TER coûtera plus cher

À partir du 1er juillet prochain, les tarifs des trains Intercités, Corail, Téoz et Trains Express Régionaux vont augmenter à hauteur de 3,4% en moyenne, selon la SNCF.

Selon les destinations, ces augmentations de tarifs varient de 10 centimes à 3,4 euros, précise la SNCF. "Ces évolutions permettront de satisfaire la demande toujours plus soutenue d'un transport public respectueux de l'environnement en poursuivant, en 2009, le développement de l'offre et l'amélioration de la qualité de service", indique la SNCF.

Entre 2009 et 2010, la SNCF compte investir 200 millions d'euros pour "améliorer et moderniser l'offre" des TER, Intercités, Corail et Téoz, a précisé à l'AFP une porte-parole. Le gouvernement table cette année sur une inflation de 0,4%.