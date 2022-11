Tendance TikTok: Prendre un médicament contre le diabète pour maigrir est dangereux

Ruptures de stock en Australie et aux États-Unis

Risque de coma

Dans Libération, Marie-Anne Panet, médecin généraliste, explique: «L’insuline est la seule hormone de notre corps qui fait baisser la glycémie, c’est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Si on crée une hypoglycémie trop importante, le risque est le coma et le décès». De son côté, la Food and Drug Administration des États-Unis rappelle qu’il n’existe pas de médicament miracle pour perdre du poids: «Ce médicament n’est pas sans risque, mais surtout il n’a été approuvé pour la perte de poids nulle part».

Des effets négatifs, comme des problèmes gastro-intestinaux, des nausées, de la constipation et de la diarrhée ont été observés. Dans certains cas, le produit a conduit à des pancréatites ou à des troubles de la vésicule biliaire. De plus, ce médicament est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Les professionnels de la santé répètent qu’il est recommandé de pratiquer une activité physique régulière et d’avoir une alimentation équilibrée pour une perte de poids efficace et saine dans la durée.