Chine : «Prends l’argent et pars», l’offre aux salariés mécontents d’iPhone City

La plus grande usine d’iPhone au monde, à Zhengzhou, a été le cadre de la colère d’employés suite à une baisse salariale. Une prime de 10 000 yuans leur est offerte, à condition qu’ils partent en bus.

Après de violentes manifestations d’employés, cette semaine, la plus grande usine d’iPhone au monde, en Chine, propose désormais une nouvelle offre à ses salariés mécontents: de l’argent pour quitter immédiatement les lieux. La colère a éclaté mercredi, sur ce site industriel situé à Zhengzhou, dans le centre de la Chine. Furieux de ne pas avoir touché les primes promises pour rester travailler dans l’usine, confinée depuis octobre en raison d’un foyer de Covid-19, les salariés ont affronté les forces de l’ordre.

Propriété du groupe taïwanais Foxconn, principal sous-traitant du géant américain Apple, l’usine emploie plus de 200’000 personnes, qui résident pour la plupart à l’année sur place, dans des dortoirs. «Soudain, les contrats ont changé, et tout le monde était mécontent», raconte une employée sous couvert d’anonymat. «Comme les précédents incidents chez Foxconn avaient fait que plus personne n’avait confiance, les manifestations ont éclaté.»