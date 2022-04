Remise en forme: Préparer son summer body avec des exercices fun

Avoir envie de se sentir bien dans son corps pour la période estivale, cela passe par une alimentation équilibrée et de l’exercice. Nous avons sélectionné trois types d’entraînement motivants et originaux pour se (re)mettre au sport.

La danse cardio

L’entraînement de ballerine

Le yoga hip-hop

La Française Clotilde Chaumet propose des enchaînements de yoga sur sa propre chaîne, TIHHY TV, et une application mobile dédiée. La particularité de ces exercices? Les séances se déroulent sur du hip-hop et du rap.

D’autres influenceuses fitness mélangent sport doux et musique dynamique, comme le compte Yoga in the Six.