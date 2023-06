Gagne tes places!: Préparez-vous à une nuit électrisante avec Ghost et Halestorm

Concert

Ghost, le groupe suédois de heavy metal connu pour sa présence théâtrale sur scène et ses costumes inquiétants, fait des vagues sur la scène musicale depuis sa formation en 2006. Avec des tubes comme «Square Hammer» et «Rats», il a capté l'attention des fans du monde entier et ne manquera pas d'apporter une performance inoubliable à la Rockhal.

Il sera rejoint par Halestorm, le groupe de hard rock américain lauréat d'un Grammy, dont la chanteuse Lzzy Hale est le fer de lance. Avec des tubes comme «I Miss The Misery» et «Love Bites (So Do I)», Halestorm est connu pour ses concerts très énergiques et ses performances passionnées.