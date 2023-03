Crocus Quest: Préparez-vous à vivre une expérience de braquage hors du commun!

Escape game

La Luxbank abrite le plus gros jackpot de l’histoire, et le Professeur, un homme mystérieux, a un plan pour s’en emparer. Vous êtes les meilleurs malfaiteurs du pays, et il ne vous reste que 60 minutes pour réussir ce cambriolage historique avant que la police n’arrive. Les défis seront nombreux, le système de sécurité sera coriace, mais le jackpot en vaut la peine.