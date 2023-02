Chantier à Esch-sur-Alzette : Préparez-vous pour des semaines de galère au bout de l'A4

LUXEMBOURG – De longs travaux se préparent, au bout de l'autoroute A4, entre la jonction Lankelz et le rond-point Raemerich, ont indiqué mardi les Ponts et chaussées.

Préparez-vous à prendre (encore) votre mal en patience. De longs travaux se préparent au bout de l'autoroute A4, entre la jonction Lankelz et le rond-point Raemerich, ont indiqué mardi les Ponts et chaussées. Les ouvriers vont effectuer des opérations dans le cadre de la construction de la liaison Micheville, provoquant la fermeture totale du tronçon du vendredi 24 février à 21h jusqu'au lundi 27 février à 6h du matin. Des déviations seront mises en place via d'autres axes du secteur.