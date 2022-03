Près d'un Britannique sur deux accro au Net

Vous ne pouvez plus vous passer du Net? Les psychologues vous diagnostiqueront une «discomgoogolation».

Près de la moitié des Britanniques interrogés (44 %) souffriraient de ce syndrome, et 27 % ont admis que leur niveau de stress augmente quand ils n’ont pas d’accès à Internet. «Avec l’arrivée du haut débit, nous sommes entrés pour la première fois de l’histoire dans une culture de réponses instantanées», commente David Lewis, qui a identifié la discomgoogolation en mesurant une hausse de l’activité cardiaque et cérébrale auprès d’internautes privés du Net.

Le psychologue soutient que le web rend accro grâce aux réponses rapides qu’il donne l’habitude de fournir, si bien qu’en son absence un habitué ressent de la frustration. Selon le sondage effectué auprès de 2 100 personnes, 75 % des Britanniques ne pourraient plus vivre sans le Net.

Un internaute passerait plus de temps en ligne qu’avec sa famille et ses amis, et la même proportion admettrait accorder davantage d’attention au web qu’à son conjoint.