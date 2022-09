Emploi au Luxembourg: Près d'un job sur quatre tourné vers l'étranger

En 2020, 29,9 millions d'Européens travaillaient pour des biens ou des services voués à être exportés dans un autre pays, selon des chiffres dévoilés par Eurostat. Cela représente 14% de l'emploi total de l'UE, soit un peu plus d'un travailleur sur sept. C'est l'Allemagne qui compte le plus grand nombre de travailleurs tournés vers l'international (7,45 millions), devant la France (3,5 millions) et l'Italie (3,4 millions). Ces États représentent ainsi à eux trois près de la moitié des emplois liés aux exportations de l'UE.