Mercato record : Près d'un milliard d'euros dépensés cet hiver en Premier League

Le club de Chelsea a dépensé plus de 300 millions d'euros à lui seul…

Avec 815 millions de livres, soit quelque 920 millions d'euros, le championnat de football le plus attractif au monde double pratiquement le précédent record pour un mercato hivernal, établi en 2017-18 (486 millions d'euros), avant la crise du Covid.

Réalisé mercredi soir aux dernières heures du marché, le transfert du Benfica Lisbonne à Chelsea du milieu argentin et champion du monde 2022, Enzo Fernandez, pour un montant de 121 millions d'euros -un record absolu pour la Premier League- symbolise cette nouvelle flambée. Le montant total est ainsi près de trois fois supérieur à celui de l'an dernier à la même époque, selon l'étude de la branche sportive de Deloitte.

Rien que sur la journée de mardi, plus de 310 millions d'euros ont été mis sur la table par les clubs anglais. Les dépenses pour ce mercato d'hiver restent en revanche inférieures au record tous mercatos confondus, établi l'été dernier avec quelque 2,2 milliards d'euros. En cumulant les deux marchés de la saison -été et hiver-, les clubs de Premier League ont déboursé 3,1 mds d'euros en 2022-23 -là aussi un record.

A titre de comparaison, d'après la même étude, les clubs anglais sont à l'origine cet hiver de 79% des dépenses effectuées parmi l'ensemble des cinq grands championnats. «En s'attachant les services des meilleurs talents, les clubs (anglais) espèrent améliorer leurs résultats, ce qui renforcera l'attrait du championnat d'Angleterre et consolidera sa position au sommet du football mondial», a commenté Tim Bridge, le principal partenaire de l'étude. Il a toutefois mis en garde sur la soutenabilité de cette politique ultra-dépensière menée par la demi-douzaine de clubs les plus prestigieux du pays.

Contrairement à la Premier League, les quatre autres principaux championnats du continent se sont montrés plutôt sages cet hiver. Ils «ont eu un pouvoir d'achat plus restreint, notamment à cause de la baisse de leurs droits TV et de la pandémie, dont ils se remettent toujours», a expliqué Calum Ross, le directeur adjoint de la branche sportive de Deloitte.