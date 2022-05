Mobilité au Luxembourg: Un «succès croissant»: près d'une voiture vendue sur 4 est électrifiée

Le cap symbolique d'un quart est en passe d'être franchi. Pour les premiers quatre mois de 2022, les voitures électriques et hybrides représentaient 23,7% des nouvelles immatriculations, indiquent ce jeudi les ministères de l'Énergie, de l'Environnement et de la Mobilité. En comparaison, la part de l'immatriculation électrique n'était encore «que» de 20,5% en 2021.

Plus de 1 000 points de recharge

«Ce succès croissant» de l'électrique implique que les infrastructures et les services pour ces véhicules doivent aussi s'accroître dans le même ordre de grandeur, rappellent les autorités. Le réseau national de bornes de recharge Chargy comprend plus de 1 000 points de recharge, et plusieurs stations de charge ultra-rapide. «Il est prévu d’installer dans les prochains mois davantage de points de recharge Chargy et 88 bornes SuperChargy, offrant une charge ultra-rapide des véhicules électriques», est-il rappelé.