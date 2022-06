Au Luxembourg : Près d'un résident sur 10 vit dans un logement trop petit

LUXEMBOURG – En 2020, alors que toute la population était confinée, 8,5% des résidents vivaient dans un logement qui ne comptait pas assez de pièces.

Ces deux dernières années, nos modes de vie ont été bouleversés: le travail s'est invité à la maison et à défaut de pouvoir pousser les murs, il a fallu trouver des solutions pour que chacun puisse trouver sa place. Selon Eurostat, 17,5% de la population européenne vivait, en 2020, dans des logements «surpeuplés», c'est-à-dire qui ne disposaient pas à la fois d'une pièce de vie, d'une chambre pour le couple, d'une pour l'ado de plus de douze ans ou d'une pour deux enfants de moins de douze ans.

C'est en Roumanie que les choses sont les plus compliquées avec près de la moitié (45,1%) des logements surpeuplés. La Lettonie (42,5%) et la Bulgarie (39,5%) ne sont pas loin derrière. C'est à Chypre (2,5%), en Irlande (3,2%), à Malte (4,2%) et aux Pays-Bas (4,8%) que chacun a le plus de place. Au Luxembourg, 8,5% des résidents vivent dans des logements un peu trop exigus (9,8% en France, 5,7% en Belgique et 10,3% en Allemagne).