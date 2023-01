Au Luxembourg : Près de 1 000 personnes ont changé de nom en 5 ans

LUXEMBOURG – Sur les cinq dernières années, plus de 2 049 personnes ont introduit une demande de changement de nom. Un peu moins de la moitié a été accordée.

Depuis 2021, la procédure pour changer de nom au Luxembourg est devenue nettement plus simple, pour les résidents de nationalité luxembourgeoise, les apatrides et les réfugiés. Il suffit d'écrire à la ministre de la Justice ou d'introduire sa demande sur MyGuichet.lu. Une simplification qui a eu un impact sur le nombre de demandes. De 2018 à 2020, avec les anciennes règles, 686 demandes ont été faites en trois ans. Depuis la nouvelle loi, 1 363 demandes ont été faites en 2021 et 2022.