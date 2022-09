Au Luxembourg : Près de 1 300 enfants placés en famille d'accueil

LUXEMBOURG – 1 299 enfants ont été placés hors de leur domicile, dont 772 en institution et 527 en famille d'accueil, selon les chiffres du dernier recensement.

1 299 enfants ont été placés hors de leur domicile, dont 772 en institution et 527 en famille d'accueil. C'est ce qu'indiquent les derniers chiffres du recensement, effectué en octobre 2021. «En moyenne, la moitié des placements en famille d'accueil se font dans une famille ayant un lien avec les parents biologiques de l'enfant», relève Claude Meisch, le ministre DP de l'Éducation.

Les placements en famille d'accueil se caractérisent, comme tous les autres placements, par «une grande diversité de cas de figure», poursuit-il. Alors que certains enfants vivent avec des parents adoptifs pour de courts séjours et sont ensuite renvoyés définitivement chez leurs parents biologiques, d'autres enfants restent en famille d'accueil jusqu'à leur 18e anniversaire ou au-delà.

Difficile d'estimer une durée moyenne de placement

«Une durée moyenne d'un placement ne peut donc pas être universellement déterminée, car les familles biologiques ont besoin de temps pour travailler leurs compétences et ressources parentales et pour stabiliser leur situation», explique Claude Meisch. Si l'enfant doit retourner à la maison, le retour chez les parents biologiques est souvent «intensivement préparé pendant des mois et c'est pourquoi ces retours réussissent dans la grande majorité des cas».