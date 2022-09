Welcome Day : Près de 1 300 nouveaux étudiants ont découvert l’Uni

BELVAL - L’Université du Luxembourg a accueilli vendredi, près de 1 300 nouveaux étudiants lors du traditionnel Welcome Day.

«Qu’est-ce que tu étudies?» C’est la question qui revient le plus souvent lors des échanges entre les nombreux étudiants qui ont découvert, vendredi matin, l’Université de Luxembourg, à Belval. Des dizaines de membres du personnel accueillent et orientent des étudiants venus du Luxembourg mais également du monde entier.

Précisément 1 280 nouveaux arrivants se sont inscrits à cet événement de prérentrée. Ils reçoivent un bracelet rouge, blanc ou bleu en fonction de leur faculté d'appartenance. Des tickets pour des boissons et le repas de midi sont également distribués. Devant l’amphithéâtre, un copieux petit-déjeuner est offert à tout le monde, avant le début des allocutions officielles. «J’aimerais que vous vous leviez, que vous saluiez votre voisin de gauche, puis votre voisin de droite» lance la vice-rectrice Catherine Léglu, au début de son discours.

Abdeljalil et Kaan vont étudier l'informatique.

«Le but de cette journée, c'est que les étudiants se rencontrent, découvrent le campus, connaissent les différents services proposés» explique Aswin Lutchanah, responsable des réseaux sociaux. «Les infrastructures sont modernes, il y a des gens de plusieurs nationalités et on voit que l’Université fait beaucoup de choses pour le bien-être des étudiants», constate Abdel-Jalil, originaire d’Algérie, qui va étudier l’informatique.