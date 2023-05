Selon Eurostat: Près de 15% des travailleurs de moins de 30 ans bossent en intérim

Agréablement flexible pour les uns, précaire et imposé pour d'autres, l'intérim est perçu différemment selon qu'il est un choix de vie ou un passage obligé en attendant de trouver un emploi plus stable. Selon Eurostat, il concerne 14,7% des jeunes résidents du Luxembourg (15-29 ans) déjà sur le marché du travail et qui ne poursuivent pas d'études (chiffres de 2022). Soit près de deux fois moins que la moyenne européenne (25,1%).

25,5% des jeunes travailleurs français ont un contrat intérimaire, 17,9% des jeunes Allemands, 16,7% en Belgique. C'est dans le sud de l'Europe que les taux sont les plus forts: 43,6% en Italie, 42,1% en Espagne ou encore 42% au Portugal. À l'inverse, cela concerne moins de 5% des jeunes Roumains, Lettons et Lituaniens.

Moins d'un mois

Passé 25 ans, le sexe, la présence ou non d'enfants et le niveau d'éducation entrent en ligne de compte. Ainsi, 18% des femmes ayant des enfants et un faible niveau d'éducation travaillent en intérim. Trois catégories viennent ensuite: les hommes et les femmes peu scolarisés et sans enfant ainsi que les femmes très scolarisées et sans enfant (13% chacun).