Marché automobile : Près de 2 millions de voitures vendues en août en Chine

Les ventes de voitures particulières en Chine ont enregistré en août une hausse de 28,9% sur un an, la plus forte depuis une décennie, galvanisées par l'électrique, a annoncé jeudi une fédération professionnelle.

Au total, 1,87 million d'unités ont été vendues le mois dernier, a indiqué la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA). Les ventes de véhicules hybrides et électriques ont pour leur part doublé sur un an sur le premier marché automobile mondial.

Les ventes automobiles avaient connu une forte contraction en mai (-17% sur un an) mais surtout en avril (-40,4%), la plus importante depuis 2020. Pour soutenir le secteur sur fond de ralentissement économique en Chine et de consommation atone, le gouvernement avait publié en juillet une série de mesures pour stimuler les ventes.