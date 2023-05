Secours au Luxembourg: Près de 200 interventions par jour pour le CGDIS en 2022

Les hommes et les femmes du Corps grand-ducal d’incendie et de secours sont intervenues à 71 676 reprises en 2022, soit 4 671 de plus qu'en 2021 et 11 955 de plus qu'en 2020, selon le rapport d'activités publié jeudi. Près de 80% concernaient des secours à personne dont 2 846 incendies et 1 900 accidents sur la voie publique. Ce sont ainsi près de 200 interventions par jour.