Au Luxembourg : Près de 250 contrôles d'alcoolémie, plusieurs retraits de permis

Dans le même temps, au nord du pays, plus de 100 contrôles ont été effectués à Troisverges et Weiswampach, dont trois se sont révélés positifs. Deux permis de conduire ont été retirés sur place. Par ailleurs, au cours de la nuit, cinq permis de conduire ont été retirés dans le cadre de contrôles traditionnels, à Luxembourg, Esch/Alzette, Junglinster, Lentzweiler et Troisvierges.