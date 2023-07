Malgré la gratuité des transports: Près de 27 000 passagers ont payé pour prendre le train

Depuis mars 2020 et la mise en place de la gratuité des transports publics, l'achat d'un ticket n'est plus nécessaire, sauf pour ceux qui veulent bénéficier du confort et de la tranquillité de la première classe: il leur faut alors débourser 3 euros pour un billet «courte durée» (valable 2h) ou 6 euros pour un billet «longue durée» (valable jusqu'à 4h du matin).