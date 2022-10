Mobilité au Luxembourg: Près de 30 000 cyclistes ont participé au Vëlosummer 2022

Du 30 juillet au 28 août 2022 s’est à nouveau déroulée l’opération Vëlosummer. À travers 56 communes du Luxembourg, les cyclistes ont pu emprunter 11 circuits sur plus de 450 km. À l’exception des riverains qui y résident, aucun véhicule motorisé n’était autorisé sur plus de 110 km de routes fermées au trafic motorisé dont 90% uniquement un ou deux week-ends.

Un détail précis de l’ensemble des circuits et de leurs fréquentations a été présenté, ce jeudi matin au Kirchberg, par le ministère du Tourisme et le ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Au total, 29 056 cyclistes ont participé activement à l’opération. Dans l’absolu, la palme revient au «Syre-an Uelzechtdall-Tour», situé autour du Pfaffenthall et de Senningerberg, où un total de 5 814 vélos ont été remarqués. En moyenne journalière, c’est le circuit «Mamerdall-Tour» qui s’est distingué avec 1 182 vélos par jour.

Le Nord séduit toujours

Autour de Remich, le circuit de 24 km «Ma Jangeli bei d’Kätti» a enregistré 1 241 vélos. Autour du Pfaffenthal, les 60 km du circuit «Syre-an Uelzechtdall-Tour» ont réuni 5 814 vélos. Le «Family Tour am Süden» a rassemblé 4 679 vélos sur un parcours de 14 km autour de Dudelange et Bettembourg. Autour de la capitale, le «City Tour» de 22 km a rencontré 1 748 vélos.

Une nouvelle édition en 2023

3 453 vélos ont été comptabilisés sur «Région Mëllerdall-Tour», sur un tracé de 47 km entre Junglinster et Echternach. Le «Äischdall-Tour» s’étendait quant à lui sur 38 km à proximité de Steinfort et on a pu y comptabiliser 2 600 vélos. Le «Wëlle Westen-Tour» a fait le bonheur de 1 396 cyclistes sur un parcours de 30 km autour de Schwebach. Entre Mamer et Merci, le «Mamerdall-Tour» et ses 42 km ont pu accueillir 2 364 vélos.