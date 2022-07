En Asie : Un navire coupé en deux par un typhon en Mer de Chine

Un navire a coulé samedi au sud-ouest de Hong Kong sur le passage d’un typhon provoquant des vagues de dix mètres de haut. Les recherches sont en cours.

Vingt-sept personnes sont portées disparues après que leur navire eut été coupé en deux par un typhon en mer de Chine méridionale samedi, a annoncé le service de soutien aérien du gouvernement de Hong Kong. Le navire d’ingénierie se trouvait à 160 milles marins au sud-ouest de Hong Kong, lorsqu’il a été pris dans la tempête Chaba; il «a subi des dommages importants et s’est brisé en deux morceaux», a précisé le Hong Kong Government Flying Service.

Les secours ont été dépêchés sur place après avoir été notifiés vers 07h25 heure locale (2h25). Trois des trente membres de l’équipage ont pu être secourus à 15h00 (heure locale) et ont été emmenés à l’hôpital, ont indiqué les autorités.

Des vagues atteignant dix mètres

Le typhon Chaba s’est formé au centre de la mer de Chine méridionale et a touché terre samedi après-midi dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. L’endroit où se trouvait le navire a enregistré des vents de 144km/h et des vagues atteignant 10 mètres de haut, ont indiqué les autorités. Les secouristes vont élargir la zone de recherche «en raison du grand nombre de personnes disparues» et prolonger l’opération dans la nuit si les conditions le permettent.