Au Luxembourg: Près de 300 lycéens se mettent dans la peau d'entrepreneurs

«C'est une très bonne mise en situation avant le stage en janvier, sourit Kimi, 18 ans. On est prêts pour le monde de l'entreprise». Cet élève du Lycée technique du centre (Luxembourg-Ville) participe ce mardi avec sa classe à la 15e édition de la foire des entreprises d'entraînement, au forum Geesseknäppchen à Luxembourg. Cet événement, chapeauté par l'ASBL Jonk Entrepreneuren (jeunes entrepreneurs) Luxembourg, est destiné aux élèves de 2e technicien de la formation professionnelle.

Ce mardi, treize classes de lycéens, soit 280 élèves au total, tiennent un stand pour présenter leurs entreprises fictives. «Ce programme permet aux élèves de mettre en pratique la théorie acquise et d'acquérir une vue d'ensemble du fonctionnement d'une entreprise», explique Yves Wiltgen, coordinateur de l'ASBL. Les élèves, qui s'organisent en services (achat/vente, administration, comptabilité, etc.) travaillent avec des entreprises parraines. Ils apprennent par exemple à s'inscrire à la TVA, à régler des factures ou encore à opérer des commandes. Un jury, composé de représentants du monde des entreprises et de professeurs de l'enseignement secondaire, doit désigner ce mardi après-midi la meilleure entreprise d'entraînement de la foire.