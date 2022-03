Les folies de Rihanna : Près de 40 000 euros par semaine pour être belle

Le chanteuse ne regarde pas au porte monnaie quand il s'agit d'apparaître sous son meilleur jour. Voici quelques chiffres de ses dépenses hebdomadaires.

On apprend ainsi que la star fait régulièrement appel à des dermatologistes, des spécialistes du bronzage, des esthéticiennes, des coiffeurs et une maquilleuse. La star a même une personne qui ne s'occupe que de ses cils. «Cet expert est disponible pour elle sept jours sur sept et 24h/24h. Ce n'est pas rare que Rihanna l'appelle à 23h juste avant de sortir», a confié une source. Coût du service: 3 800 euros par semaine. Du côté de la peau, RiRi ne fait pas non plus les choses à moitié. Elle dépense 1 000 euros en crèmes. Elle subit également différents traitements dermatologiques au laser, à l'oxygène et à la lumière, réalisés par des spécialistes. Les opérations l'amènent à débourser 7 600 euros. «Elle ne fait pas ça que sur son visage, mais sur tout son corps.» Le maquillage n'est pas en reste. Rihanna paie sa maquilleuse personnelle 2 500 euros. «Elle aime assortir son make-up avec son look. La maquilleuse travaille donc en étroite collaboration avec les stylistes.» Autre dépense folle, 4 000 euros pour qu'une assistante lui passe de l'autobronzant chaque jour.