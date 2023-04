Au Luxembourg: Près de 470 kg de drogue saisis dans des camions

Administration des douanes et accises

Grosses saisies en janvier pour les douanes luxembourgeoises qui, à cause des enquêtes en cours, n'ont fait part de leurs prises que ce vendredi. Ainsi, début janvier, les douaniers, grâce à leur système mobile de rayons X, ont réussi à détecter une cachette intégrée dans un semi-remorque en provenance d'Espagne. À l'intérieur: 290 kg de haschich.

À la fin du mois de janvier, c'est le chien renifleur de drogues Dino qui a détecté 179 kg de cannabis dans la remorque d'un camion à destination de Gand, en Belgique. À chaque fois, la drogue a évidemment été saisie et une enquête a été ouverte.

Début février, les fonctionnaires ont intercepté un trafiquant de drogue dans un train en provenance de Belgique et ont saisi 100 g d'héroïne, 100 g de haschich et 100 g d'agents coupants ainsi que 1 740 euros en liquide grâce, une fois encore, à un chien renifleur prénommé Gwen. L'homme a été arrêté et déféré devant un juge d'instruction.