Au Luxembourg : Près de 471 000 salariés affiliés à la «sécu», un record

Alors que la reprise économique «y est certainement pour quelque chose», c’est surtout la forte croissance du marché de l’emploi qui a été l’élément le plus important, analyse Claude Seywert, qui cite aussi la relance du recouvrement forcé des cotisations pour la quasi-totalité des cotisants en 2021, et l’ajustement des salaires par l’indexation en cette même année.

«La combinaison de ces facteurs a poussé le montant des cotisations perçues à 6,85 milliards d’euros, le plus haut niveau jamais atteint et une croissance de plus de 7% par rapport à l’année précédente», relève-t-il. Ces recettes ont été intégralement transférées aux institutions de la sécurité sociale*, le Centre commun ne versant lui-même aucune prestation aux assurés.