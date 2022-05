Magali Berdah : Près de 50 000 euros dépensés en chirurgie esthétique

La femme d’affaires Magali Berdah a détaillé les opérations qu’elle a subies et donné leurs prix.

Pour Magali Berdah, à la tête d’une agence qui représente de nombreux influenceurs et célébrités de la téléréalité, la chirurgie esthétique n’a plus aucun secret. La Française de 40 ans passe régulièrement sous le bistouri pour refaire des parties de son corps qui ne lui plaisent pas. Des opérations dont elle ne s’est jamais cachée et dont elle parle ouvertement, comme encore le 10 mai 2022 sur le plateau de «L’instant De Luxe 2.0» lorsque Jordan De Luxe lui a montré une ancienne photo d’elle. «Oh là-là, mon Dieu! Je ne m’aimais pas. J’ai refait mes pommettes, mes cernes, ma bouche, des injections partout sur le visage. J’ai rééquilibré mon visage. Je me préfère à 40 ans (ndlr: fêtés en novembre 2021) qu’à 30 ans», a réagi celle qui campe le rôle de directrice de l’agence dans «Les Princes et les Princesses de l’Amour», diffusée sur W9.