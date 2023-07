Cold case aux Etats-Unis: Près de 50 ans plus tard, il avoue avoir tué la petite Gretchen

Cette affaire hantait la population et les forces de l'ordre du canton de Marple en Pennsylvanie depuis près de 50 ans: qui a tué la petite Gretchen Harrington, 8 ans, le 15 août 1975? De nouveaux éléments ont été versés au dossier en début d'année et ont permis l'arrestation de David Zandstra, le 17 juillet dernier, en Georgie. L'ex-pasteur, aujourd'hui âgé de 83 ans, est passé aux aveux face à ces nouvelles preuves.

«Elle nous manque tous les jours»

David Zandstra a expliqué avoir tenté de convaincre la petite fille de participer à son camp d'été ce jour-là mais Gretchen avait refusé, arguant qu'elle devait rejoindre son père, pasteur lui aussi, mais dans une autre église. Le trentenaire avait alors emmené la fillette dans un bois et lui avait ordonné de se déshabiller. Face à son refus, il lui a asséné des coups à la tête et l'a laissée pour morte. Son corps avait été retrouvé deux mois plus tard.

«La justice a mis du temps à venir, mais nous sommes fiers et reconnaissants de pouvoir enfin donner une réponse à la communauté», a déclaré le procureur du comté de Delaware, Jack Stollsteimer, dans un communiqué. «L'enlèvement et le meurtre de Gretchen ont changé à jamais notre famille et elle nous manque tous les jours», a de son côté déclaré la famille Harrington qui a salué la pugnacité de la police et la justice: «Nous tenons à remercier la police de l'État de Pennsylvanie de ne jamais s'être arrêtée de chercher des réponses».