Feux de forêts en France : Près de 50 incendiaires présumés interpellés cet été

Douze d’entre elles ont déjà été condamnées: la plus lourde peine --deux ans de prison-- a été prononcée contre un jeune homme interpellé en août et reconnu coupable d’une série d’incendies en Gironde. Certaines, mineures, ont écopé de mesures éducatives, comme ces deux adolescents dont les pétards d’artifice avaient déclenché un incendie brûlant 5 hectares dans le Morbihan début août.

Fin juillet, un homme de 44 ans a été mis en examen après avoir avoué avoir causé plusieurs départs de feu qui ont ravagé 1200 hectares en Ardèche. Un ancien pompier volontaire de 33 ans sera jugé à Béziers fin septembre pour deux incendies dans l’Hérault. Ces deux hommes et «plus d’une dizaine» d’autres ont été placés en détention provisoire le temps de l’enquête, selon la gendarmerie.

«On a des profils très variés, des jeunes, des mineurs, des retraités, tous les milieux sociaux sont représentés avec une majorité d’hommes», explique à l’AFP la lieutenante-colonelle Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale. Certains ont «un profil psychologique plus faible, parfois des troubles mentaux», ajoute-t-elle.

Chaque départ de feu --dont 90% sont causés par l’homme et 30% sont volontaires selon l’Office national des forêts (ONF)-- fait l’objet d’une enquête judiciaire. De par son implantation en zone rurale, la gendarmerie a été saisie de l’écrasante majorité des dossiers --43-- concernant les feux de forêt. «Au plus fort de l’été, le 13 août, nous avons eu jusqu’à 500 gendarmes déployés sur 18 incendies», souligne Marie-Laure Pezant.

«Technique de l’escargot»

La gendarmerie a notamment mobilisé ses techniciens en identification criminelle au sein des cellules de Recherche des causes et des circonstances de l’incendie (RCCI), au côté de pompiers et d’agents de l’ONF.