Près de 500 migrants évacués d’un campement insalubre à Paris

Près de 500 migrants, essentiellement des Afghans, ont été mis à l’abri, mardi matin, et transférés en partie dans les régions, après l’évacuation de leur campement informel et insalubre sous le métro aérien parisien. Sur les 488 personnes évacuées «avec le concours de la préfecture de police», près d’une sur cinq, 93, ont été «prises en charge et orientées vers des structures d’accueil temporaires en région», ont indiqué la préfecture de la région Île-de-France et la préfecture de police de Paris.