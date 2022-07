Selon Eurostat: Près de 700 voitures pour 1 000 habitants au Luxembourg

En 2020, en moyenne, l'UE comptait 530 voitures pour 1ִ 000 habitants. Avec évidemment des disparités régionales. Ainsi, dans les régions italiennes du Val d'Aoste, on trouvait plus de voitures que d'habitants (respectivement 1 787 et 1ִ 285). Suivaient la région italienne de Bolzano (871), la province néerlandaise de Flevoland (857) et la région finlandaise des îles Åland (840).