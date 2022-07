Grève en Allemagne : Près de 700 vols annulés à Francfort mercredi

Plus de 130 000 passagers sur près d'un millier de vols au départ et à l'arrivée des deux principaux hubs à Francfort et Munich sont concernés, précise la compagnie allemande au lendemain de l'appel à la grève du syndicat Verdi dans le cadre des négociations salariales. Le syndicat des services a annoncé lundi une grève pour la période de 03h45 du matin (01h45 GMT) mercredi à jeudi 06h00 du matin (04h00 GMT) «pour augmenter la pression» sur la direction alors qu'il réclame une augmentation de 9,5% des salaires.

Lufthansa doit ainsi annuler au total 678 vols à Francfort et 345 à Munich, dont 47 dès mardi pour les deux plus importantes plaques tournantes d'Allemagne. «L'impact de la grève peut entrainer des annulations et retards ponctuels jeudi et vendredi», précise l'entreprise.