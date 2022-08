Au Luxembourg: Près de 8% des résidents ont le sentiment d'être en mauvaise santé

Il s'agit d'un sentiment très personnel, pas d'un constat médical. On parle même ici «d'autoévaluation de l'état de santé». Mais à en croire le dernier Panorama social dévoilé par la Chambre des salariés, 7,8% des habitants au Luxembourg ont le sentiment d'être en mauvaise ou très mauvaise santé. Un taux qui tombe à 3,8% si l'on tient compte uniquement des actifs, mais qui grimpe à plus de 22% auprès des chômeurs.

Les chômeurs allemands les plus pessimistes

Concernant les chômeurs, «un sur quatre est handicapé ou à capacité de travail réduite», explique le Panorama social pour justifier la perception négative de l'état de santé: «Les chômeurs luxembourgeois ont un avis beaucoup plus négatif que les chômeurs français et belges». Mais c'est l'Allemagne qui, parmi les voisins, a le record du pessimisme en la matière, «un chômeur sur quatre y est mécontent de son état de santé».

Plus largement néanmoins, le taux de satisfaction des besoins médicaux au Grand-Duché flirte avec les 99% dans la population générale. Idem si on pointe plus précisément la santé dentaire. Deux raisons principales sont évoquées pour renoncer aux soins dentaires: le coût de l'examen ou du traitement, et… la peur du dentiste.