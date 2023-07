Près de deux mille manchots retrouvés morts en dix jours

Ces manchots de Magellan, la plupart jeunes, sont morts dans l’océan Atlantique avant d’être ramenés par les courants sur les côtes des départements de Canelones, Maldonado et Rocha (sud, sud-est), a expliqué à l’AFP la chargée de la faune au ministère uruguayen de l’Environnement, Carmen Leizagoyen. Selon elle, «90% sont des jeunes spécimens qui arrivent sans réserves de graisse et avec l’estomac vide». Les tests réalisés pour déterminer la présence de la grippe aviaire sont négatifs, a-t-elle ajouté.

Cette espèce de manchots, qui fait son nid dans le sud de l’Argentine, migre vers le nord à la recherche d’eaux plus chaudes durant l’hiver austral, et peut remonter jusqu’aux côtes de l’État brésilien d’Espirito Santo (sud-est). «Il est normal qu’un certain pourcentage meure, mais pas autant», a affirmé Carmen Leizagoyen, rappelant qu’une hécatombe similaire avait eu lieu l’an passé au Brésil, là encore pour une cause inconnue.