Italie: Près de Naples, un supervolcan menace de se réveiller

Le Vésuve est plus connu que les Champs phlégréens.

Moins connu que le Vésuve qui a rayé Pompéi de la carte il y a près de deux millénaires, le volcan des Champs phlégréens, entré en éruption pour la dernière fois en 1538, expose des centaines de milliers d’habitants à un déluge de lave, de cendres et de rochers.

«C’est un volcan extrêmement dangereux», explique à l’AFP Stefano Carlino, coauteur de l’étude de l’université londonienne UCL et de l’Institut italien de géophysique et de vulcanologie (INGV), parue dans la revue Communications Earth & Environment. «Nous ne disons pas qu’une éruption va se produire, nous disons que les conditions d’une éruption sont plus favorables» aujourd’hui, précise Christopher Kilburn de l’UCL, responsable des travaux.