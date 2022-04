Au Luxembourg : Près de six habitants du Luxembourg sur dix sont bénévoles

LUXEMBOURG – Le ministère de la Famille a publié mercredi les résultats d'une enquête sur le bénévolat au Luxembourg.

En 2021, 59% des résidents ont été bénévoles actifs. C'est ce qui ressort d'une étude menée par TNS Ilres pour le ministère de la Famille. Qu'il s'agisse du domaine social, de la culture, du sport ou du domaine scolaire et extrascolaire, leur motivation principale est d'aider autrui (91%), devant le fait de faire plaisir (88%) et de faire bouger les choses (84%).

La raison principale invoquée par les 41% de résidents non engagés dans le bénévolat est le manque de temps (64%). Seuls 26% des résidents se disent bien informés sur le bénévolat, et 31% connaissent l’Agence du bénévolat. Parmi les personnes qui ne font pas du bénévolat, 69% se disent prêtes à s'y mettre et à donner du temps à une associatin ou une organisation.

L'étude note aussi que les personnes aisées (avec un salaire supérieur à 6 000 euros par mois) sont plus engagées (66%), de même que celles qui sont à l'autre bout de l'échelle et ont parfois des difficultés à payer leurs factures (65%). Les 55 ans et plus (65%) et les personnes de nationalité luxembourgeoise (63%) sont aussi plus bénévoles que la moyenne. En outre, 68% de ceux qui vivent dans leur commune depuis leur naissance sont actifs