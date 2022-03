Confinement en Belgique : Près du Grand-Duché, la vente de tabac explose

LIÈGE - Les Belges qui se fournissaient en cigarettes au Luxembourg font exploser les ventes à proximité de la frontière.

Coronvirus et tabac ne font pourtant pas bon ménage selon les spécialistes.

Le quotidien régional a en effet cherché à savoir à quel point les ventes avaient augmenté en cette période de confinement, alors que les frontières sont désormais fermées pour celles et ceux qui avaient l'habitude d'aller au Luxembourg pour acheter de l'alcool et du tabac.

Coronavirus et tabac ne font pas bon ménage

« Même chez moi, à Liège, des clients me disent qu’ils prennent des cigarettes car ils ne peuvent plus aller au Luxembourg», ajoute encore Xavier Deville, le président de l’association des libraires Prodipresse en confirmant, lui, que ses ventes ont augmenté de 200%.

Et des responsables de la prévention de rappeler que cette période de confinement serait pourtant utile, si vous avez envie d'arrêter de fumer. Qui plus est, le coronavirus ne se prive pas d'attaquer les personnes qui ont déjà les poumons en mauvaise santé. «C’est le moment de changer ses comportements, même si la tentation est forte de fumer plus parce qu’on s’ennuie», martèle une spécialiste dans La Meuse.