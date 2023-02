Précarité : Près d’une école sur trois n’a pas d’eau potable

Près de la moitié des écoles ne disposent pas d’installations pour se laver les mains avec de l’eau et du savon. Et les progrès sont très lents», pointe ce document intitulé «Prêt à apprendre et prospérer: santé à l’école et nutrition dans le monde». «Les enfants des pays à faible revenu sont moins susceptibles de fréquenter des écoles qui offrent ces services de base et la couverture est la plus faible en Afrique subsaharienne et dans le Pacifique», poursuit le texte.