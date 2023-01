Procès en France : Présent en Moselle pour tuer Macron? Non, il venait «chercher de l'essence au Luxembourg»

«C'était beaucoup de blabla et des fêtards»

Chaque membre devait avoir rempli un «formulaire d'adhésion» sur lequel les «patriotes» précisaient nom et adresse ainsi que leur «race», leurs «compétences survivalistes» et leur «niveau d'implication», sur une échelle de 1 à 10. Mickaël Iber est allé bien au-delà, évaluant sa motivation à 20 et précisant son objectif: «retourner ce gouvernement de corrompus et redonner la France au peuple». Le président du tribunal restitue également des messages où est évoquée la volonté d'attaquer des mosquées ou de s'en prendre à des migrants.